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آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

الإثنين 08 أغسطس 2022 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء



غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (9 أغسطس):

المتبقي من الحافلة الرابعة، والخامسة من كشف (2022/29): اضـغـط هـنـا

الحافلة الثالثة فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/30): اضـغـط هـنـا

وأفادت الداخلية بأهمية التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وبينت أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وقالت إنه يجب إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وأشارت إلى أهمية تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأفادت الداخلية بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: اضـغـط هـنـا


الهيئة العامة للمعابر والحدود
وزارة الداخلية والأمن الوطني
الإثنين 8 أغسطس 2022

#معبر رفح #كشف سفر معبر رفح

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