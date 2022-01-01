  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"العمل الحكومي": اقرار تدخلات عاجلة لإغاثة متضرري العدوان وصرف رواتب الموظفين الأربعاء

الإثنين 08 أغسطس 2022 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"العمل الحكومي": اقرار تدخلات عاجلة لإغاثة متضرري العدوان وصرف رواتب الموظفين الأربعاء



غزة/سما/

أقرت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، مجموعة من التدخلات الحكومية العاجلة لتقديم الإغاثة للمتضررين وأهالي الشهداء والجرحى المصابين خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وعقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اليوم الاثنين، اجتماعاً طارئا لبحث وتقييم تداعيات العدوان الأخير على قطاع غزة.

وبدأ الاجتماع بالترحم وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وتمني الشفاء العاجل للجرحى، والدعاء بالصبر الجميل للمكلومين جراء العدوان.

وقد تم خلال الاجتماع إقرار مجموعة من التدخلات الحكومية العاجلة لتقديم الإغاثة للمتضررين وأهالي الشهداء والجرحى، وإعطاء التوجيهات بسرعة الانتهاء من حصر وتقييم الأضرار في مختلف القطاعات، وقد تم تكليف الوزارات المختصة بالإعلان عنها اليوم في مؤتمر صحفي.

وجرى خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس الإطلاع على  التدخلات الحكومية والخدماتية التي قامت بها القطاعات الحكومية المختلفة، في حماية وتعزيز صمود المواطنين، والاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية، وعون وإغاثة المتضررين، في ظل شح الموارد والامكانات جراء الحصار وإغلاق المعابر.

وأثنت اللجنة على أداء فرق الطوارئ الحكومية، وتعاملها في إدارة الأزمة وقيامها بواجبها الوطني والوظيفي تجاه أبناء شعبنا، مشيدة بدور وزارة الصحة في تقديم الخدمات للجرحى والمصابين وحفاظها على واجبها تجاه المرضى، ودور وزارة الداخلية في حفظ استقرار جبهتنا الداخلية وحماية ظهر المقاومة، واستمرار البلديات في تزويد المواطنين بالخدمات الأساسية اللازمة، وضبط الأسواق عبر وزارة الاقتصاد الوطني.

وأكدت اللجنة على نداء الاستغاثة الذي توجهت به للمجتمع الدولي خلال العدوان، مشددة على ضرورة رفع الحصار والسماح بدخول كل الاحتياجات اللازمة للقطاعات الخدماتية والإنسانية، وإنهاء جريمة العقاب الجماعي بحق مواطني قطاع غزة.

وضمن القرارات التي اتخذتها اللجنة صرف رواتب الموظفين بدءاً من يوم الأربعاء بنفس النسبة 60% وبحد أدنى بقيمة 1800 شيكل، رغم صعوبة الوضع المالي واستمرار العجز لدى وزارة المالية.

#لجنة متابعة العمل الحكومي #غزة #العدوان على غزة
undefined

الأكثر قراءة اليوم

التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ الساعة 11:30 مساء

صحيفة تكشف عن كواليس مفاوضات الوفد المصري في تل أبيب قبل وقف إطلاق النار

مصادر: اتفاق يدعو الى وقف اطلاق النار الساعة 8 مساء

خلفان يوجه رسالة للدول التي تقيم علاقات مع إسرائيل ويتوقع موعد "كارثة مدمرة"

خرقا لاتفاق التهدئة.. الاحتلال يتنصل من التعهد بالإفراج عن الأسيرين السعدي وعواودة

كتائب القسام تزف أحد مجاهديها شمال قطاع غزة

الجهاد الاسلامي: أي حديث عن تهدئة لا يشمل شروط الحركة لا معنى له

الأخبار الرئيسية

كابينت

الاعلام العبري يكشف : متى خططت إسرائيل لاستهداف الجهاد الاسلامي ؟

قصف

مسؤولون اسرائيليون: لم نوافق على الافراج عن السعدي وعواودة ومسرورون لأن حماس لم تدخل جولة القتال

قناة عبرية تكشف عن شروط غانتس الثلاثة لتنفيذ العدوان على غزة

مصادر : وفد مصري في "إسرائيل" لمتابعة نقل الأسير عواودة للعلاج

ق

استشهاد شاب متأثرا بجراحه خلال العدوان على غزة

الاتصالات الفلسطينية