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اشتية: من يدافع عن العدوان الإسرائيلي على غزة هو شريك في العدوان

الإثنين 08 أغسطس 2022 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: من يدافع عن العدوان الإسرائيلي على غزة هو شريك في العدوان



رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن مجلس الأمن سيعقد اليوم الإثنين، جلسة خاصة عن فلسطين، مضيفاً، نأمل من المجلس أن يرتقي إلى مستوى عذابات الشعب الفلسطيني وأن يصل الى قرار قابل للتنفيذ يرتكز الى توفير الحماية الدولية لشعبنا.

وأكد اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية،اليوم الإثنين، أن الذي يدافع عن عدوان إسرائيل على أهلنا هو شريك في هذا العدوان.

وأشار إلى إن الجلسة مخصصة لنقاش العدوان على قطاع غزة ونتائجه واحتياجات القطاع الصحية والخدماتية وغيره.

كما شكر  اشتية، جمهورية مصر العربية على ما بذلته من جهد من أجل حقن الدم الفلسطيني في غزة ووقف العدوان على أهلنا، وحيا صمود أهالي قطاع غزة.

وقال، إن هذا العدوان الهمجي على قطاع غزة والمترافق مع اقتحامات للمسجد الأقصى والاجتياحات المتكررة للمدن الفلسطينية، ليس فقط دعاية انتخابية في إسرائيل، ولكنه عمل عدواني ممنهج تنفذه ماكينة حاقدة هدفها ضرب تماسكنا وبث اليأس في نفوس شعبنا، وضرب مشروعنا الوطني في التحرر وإنهاء الاحتلال، ولكن سنبقى أوفياء لفلسطين ولمشروعنا التحرري على أرضنا ومقدساتنا وتجسيد دولتنا الفلسطينية على الأرض. 

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