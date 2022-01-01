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بعد إدخال الوقود .. تعرف على جدول الكهرباء المعمول به في القطاع

الإثنين 08 أغسطس 2022 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد إدخال الوقود .. تعرف على جدول الكهرباء المعمول به في القطاع



غزة/ سما /

كشف مسؤول وحدة العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء بغزة محمد ثابت، اليوم الاثنين، عن الجدول المعمول به حتى اللحظة، وآخر تطورات عمل الشركة في إطار حصر الأضرار التي لحقت بالخطوط جراء العدوان الإسرائيلي.


وقال ثابت في تصريح صحفي إن "جدول الكهرباء المعمول به حتى اللحظة أربع ساعات وصل يقابلها 16 ساعة فصل بحسب سلطة الطاقة"، موضحاً أن أي تعديل على الجدول من المتوقع الإعلان عن تفاصيله يوم غدٍ الثلاثاء. 

وأضاف أن الشركة وفنييها بصدد تجهيز تقرير يُوضح حجم الأضرار التي لحقت بخطوط شبكة الكهرباء في قطاع غزة حيث يتم جمع المعلومات من مقراتها، وذلك بفعل العدوان الإسرائيلي في القطاع، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام بدءً من مساء يوم الجمعة الماضي وحتى الساعة 11 ونصف مساء الأحد. 

وكانت قد أعلنت سلطة الطاقة يوم السبت، أن محطة التوليد ستتوقف عن العمل، جراء نفاذ الوقود اللازم لتشغيل المحطة عقب إغلاق معابر القطاع وعدم السماح بإدخال وقود يساهم في إعادة إنتاج الطاقة من جديد.

وشهد قطاع غزة عدوانًا إسرائيليًا راح ضحيته 44 شهيدًا، من بينهم 15 طفلًا، وأربع سيدات، و360 إصابة بجراح مختلفة وصلت مختلف مستشفيات القطاع.

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