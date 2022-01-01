هنية يهاتف المدلل معزيًا بنجله ويؤكد على وحدة الدم والمسار

غزة/ سما /

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة " حماس "، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، معزيًا باستشهاد نجله زياد الذي ارتقى برفقة الشهيد القائد خالد منصور خلال استهداف إسرائيلي في العدوان الأخير على قطاع غزة قبل يومين.

وأكد رئيس الحركة خلال اتصال هاتفي أن هذا هو درب القادة وأبنائهم على طريق التحرير، وأن استشهاد القادة هو ميلاد جديد للمجاهدين والمقاتلين من أبناء شعبنا، وأضاف أن سياسة الاغتيالات هي سياسة فاشلة، وطالما ارتدت سهامها على العدو.

كما تحدث هنية خلال الاتصال مع الأخ المجاهد جميل عليان القيادي في حركة الجهاد، حيث قدم له التعازي في الشهداء القادة، وتم خلال الاتصال التأكيد على وحدة الدم والمصير والمسار في وجه العدو حتى دحره عن كل أرض فلسطين.