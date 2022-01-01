رأفت: الوحدة الوطنية اساس العمل الفلسطيني في مواجهة الاحتلال

رام الله / سما /

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت على وجوب استعادة الوحدة الوطنية من أجل مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها العدوان الهمجي على قطاع غزة والذي أسفر عن سقوط العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى.

واستهجن رأفت في تصريح له، اليوم الاثنين، الدعم الأمريكي والبريطاني لإسرائيل في عدوانها على قطاع غزة تحت حجة "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، ودعا في هذا السياق جميع القوى الفلسطينية إلى تجاوز الخلافات والعمل على استنهاض الشعب الفلسطيني للتصدي للاحتلال الإسرائيلي سواء في القدس الشرقية المحتلة أو محافظات الضفة الغربية أو قطاع غزة، ومشددا على أن شعبنا سيواصل الصمود على الأرض ولن يسمح بتهجيره كما جرى أبان النكبة.

كما وأعرب عن تقديره للجهود المصرية لوقف العدوان على قطاع غزة، وثمن مساعيها من أجل الافراج عن الأسيرين خليل عواودة وبسام السعدي.

وبين رأفت أن العمل مستمر مع المجتمع الدولي من أجل فرض عقوبات على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، موضحاً أنه يتم العمل مع الأمم المتحدة من أجل قبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة والاتصالات مستمرة بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومع معظم الدول المؤثرة في الأمم المتحدة من أجل تأمين ذلك، مضيفاً: "للأسف الشديد الإدارة الأمريكية ستعمل في مجلس الأمن الدولي من أجل إعاقة ذلك".

في نهاية تصريحه طالب رأفت الدول العربية المطبعة مع دولة الاحتلال الى التراجع عن ذلك، ودعا جميع الدول العربية للإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية حتى تقوم بواجبها اتجاه شعبنا في قطاع غزة من أجل تأمين الدواء والمساعدات للأسر والعائلات المنكوبة.