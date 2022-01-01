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نادي الأسير: 30 شهيدا و400 معتقل في جنين منذ مطلع العام الجاري

الإثنين 08 أغسطس 2022 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال نادي الأسير، إن 30 شهيدا ارتقوا في محافظة جنين منذ مطلع العام الجاري، بينهم الصحفية شيرين أبو عاقلة، وآخرهم ضرار الكفريني.

وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال هدمت منذ مطلع العام سبعة منازل، تعود للأسرى: محمد جرادات، ومحمود جرادات، وغيث وعمر جرادات في بلدة السيلة الحارثية، إضافة إلى منزل الشهيد ضياء حمارشة من بلدة يعبد، وصباح اليوم هدم الاحتلال منزلي الأسيرين أسعد الرفاعي، وصبحي صبيحات في بلدة رمانة. 

وبين أنّ جنين شهدت خلال السنوات القليلة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الاعتقالات إلا أنّه ومنذ أواخر العام الماضي، ومع بداية عام 2022 تصاعدت عمليات الاعتقال مقارنة مع فترات سابقة، وارتبطت بشكلٍ أساسي بمستوى المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أنّ جزءا كبيرا من المعتقلين تعرضوا للاعتقال المتكرر على مدار السنوات الماضية، وجزءا من عمليات الاعتقال جاءت في إطار سياسة "العقاب" الجماعي الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال بحقّ عائلات المقاومين.  

يُشار إلى أنّ عدد أسرى المحافظة وصل إلى نحو 500، من بينهم أربع أسيرات، كانت آخرهن المعتقلة دنيا جرادات، التي اعتقلت يوم أمس الموافق السابع من آب/ أغسطس 2022، إضافة إلى الأسيرة منى قعدان، وياسمين شعبان، وعطاف جرادات، وهي والدة الأسيرين عمر وغيث جرادات. 

ومن الجدير ذكره، أن عدد الأسرى الذين يقضون أحكاما بالسّجن المؤبد من المحافظة بلغ 75 أسيرا، كان آخرهم الأسير محمد مروح كبها، وهم من بين 175 أسيرا، يُصنفون ضمن الأسرى الذين يواجهون أحكاما عالية.

#نادي الأسير

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