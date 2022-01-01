  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قطاع غزة يُسجل 4421 مولوداً جديداً خلال يوليو

الإثنين 08 أغسطس 2022 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطاع غزة يُسجل 4421 مولوداً جديداً خلال يوليو



غزة / سما /

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني أن قطاع غزة سجَّل خلال يوليو الفائت، 4 آلاف و421 مولوداً جديداً بالإضافة إلى 263 حالة وفاة.

وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور بلغ 2327 مولوداً بنسبة تقدر بـ 52.6%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 47.3 % بواقع 2094 مولودة.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت ألف و634 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتب داخلية خانيونس 885 مولوداً.

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر 775 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى619 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 508 مولوداً جديداً.

الوفيات

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 263 حالة وفاة خلال هذه الفترة، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 145 حالة وفاة بنسبة تقدر بـ 55.1 %، مقابل 118 وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 44.8 %.

#قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ الساعة 11:30 مساء

مصادر: كل التسريبات الإسرائيلية حول التهدئة في غزة كاذبة وحركة الجهاد اتخذت قرارا..

صحيفة تكشف عن كواليس مفاوضات الوفد المصري في تل أبيب قبل وقف إطلاق النار

مصادر: اتفاق يدعو الى وقف اطلاق النار الساعة 8 مساء

خرقا لاتفاق التهدئة.. الاحتلال يتنصل من التعهد بالإفراج عن الأسيرين السعدي وعواودة

خلفان يوجه رسالة للدول التي تقيم علاقات مع إسرائيل ويتوقع موعد "كارثة مدمرة"

كتائب القسام تزف أحد مجاهديها شمال قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

كابينت

الاعلام العبري يكشف : متى خططت إسرائيل لاستهداف الجهاد الاسلامي ؟

قصف

مسؤولون اسرائيليون: لم نوافق على الافراج عن السعدي وعواودة ومسرورون لأن حماس لم تدخل جولة القتال

قناة عبرية تكشف عن شروط غانتس الثلاثة لتنفيذ العدوان على غزة

مصادر : وفد مصري في "إسرائيل" لمتابعة نقل الأسير عواودة للعلاج

ق

استشهاد شاب متأثرا بجراحه خلال العدوان على غزة

الاتصالات الفلسطينية