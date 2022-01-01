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3 وفيات و6382 إصابة جديدة بكورونا و2852 حالة تعافٍ خلال أسبوع

الإثنين 08 أغسطس 2022 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 وفيات و6382 إصابة جديدة بكورونا و2852 حالة تعافٍ خلال أسبوع



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة، و6382 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2852 حالة تعافٍ، في الفترة ما بين 1 إلى 7 آب الجاري.

وأوضحت الصحة في تقريرها الأسبوعي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن حالات الوفاة سجلت في الضفة الغربية، إضافة إلى 1145 إصابة، فيما بلغ عدد الإصابات في مدينة القدس 440، و4797 في قطاع غزة.

وأشارت إلى أنها سجلت 1942 حالة تعاف في الضفة، و910 حالة بمدينة القدس.

وأضافت أن 42 مصابا بكورونا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 18 في العناية المكثفة، و6 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

#فيروس كورونا

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