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الدفاع المدني: طواقمنا تعاملت مع 124 مهمة خلال أيام العدوان الثلاثة

الإثنين 08 أغسطس 2022 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

 

أكد الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل، أنه منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان على قطاع غزة، أعلنت حالة الاستنفار لدى مديريات الدفاع المدني وتم التواصل مع غرف العمليات والطواقم المتواجدة في الميدان لاستقبال نداءات وإغاثات المواطنين على مستوى القطاع.

وقال بصل في تصريح لإذاعة "صوت الأقصى": "تعاملت طواقمنا مع 124 مهمة خلال أيام العدوان الثلاثة، من بينها انتشال شهداء من تحت الأنقاض وإسعاف بعض المواطنين جراء القصف لمناطق تم استهدافها من طائرات الاحتلال".

وتابع: "تعاملت طواقمنا مع مجزرة رفح الأليمة وكان من الصعب عليها الدخول للمنقطة نظراً لضيق شوارعها للوصول للمكان المستهدف، وكان القرار بهدم أحد المنازل للسماح بدخول الطواقم والبدء بعملية انتشال جثامين الشهداء والجرحى".

وبين أن عملية الإسعاف لمجزرة رفح استمرت نحو 8 ساعات متواصلة تم خلالها انتشال الشهداء من تحت الأنقاض عبارة عن أشلاء نظراً لكثافة القصف الإسرائيلي. 

وأشار إلى أن المعدات المتوفرة لدى جهاز الدفاع المدني لم تتناسب مع حجم الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي.

وناشد بصل العالم بضرورة التدخل الفوري لدعم جهاز الدفاع المدني بالمعدات التي تتناسب مع حجم الدمار والعدوان.

#الدفاع المدني

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