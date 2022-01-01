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مصادر : وفد مصري في "إسرائيل" لمتابعة نقل الأسير عواودة للعلاج

الإثنين 08 أغسطس 2022 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر : وفد مصري في "إسرائيل" لمتابعة نقل الأسير عواودة للعلاج



القدس المحتلة / سما /

 أكدت مصادر فلسطينية ومصرية متطابقة، صباح اليوم الإثنين، أن وفدًا أمنيًا مصريًا يتواجد حاليًا لدى الجانب الإسرائيلي، لمتابعة قضية الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 148 يومًا احتجاجًا على اعتقاله الإداري.


وبحسب المصادر التي تحدثت لـ "القدس" دوت كوم، فإن الوفد يتابع تنفيذ شروط اتفاق وقف إطلاق النار وخاصة فيما يتعلق بنقل الأسير عواودة إلى مستشفى مدني عام لتلقي العلاج فيه، تمهيدًا لإعلان فك إضرابه عن الطعام.

ووفقًا للمصادر، فإن مصر ستعمل على أن يتم لاحقًا بعد تحسن صحة عواودة وتلقيه العلاج، أن يتم إطلاق سراحه إلى منزله في بلدة إذنا بالخليل.

وكانت مصر توسطت لوقف إطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامي والاحتلال الإسرائيلي، حيث وضعت الحركة شروطًا منها الإفراج عن عواودة فورًا، ثم لاحقًا العمل من أجل الإفراج عن القيادي بالحركة بسام السعدي.

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