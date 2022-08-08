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التربية: استئناف تطبيق امتحانات "التوجيهي" الدورة الثانية لقطاع غزة الأربعاء المقبل

الإثنين 08 أغسطس 2022 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التربية: استئناف تطبيق امتحانات "التوجيهي" الدورة الثانية لقطاع غزة الأربعاء المقبل



رام الله / سما /

أعلنت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم عن استئناف تطبيق امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2022 "الدورة الثانية: للمحافظات الجنوبية على النحو الآتي:

أولاً: يستأنف تطبيق الامتحانات اعتباراً من يوم الأربعاء بتاريخ 10/8/2022 بامتحان اللغة الإنجليزية لجميع الفروع، وفقا للجدول المعتمد للدورة الثانية.

ثانياً: تطبق جلسات الامتحان التي كانت مقررة يوم الاثنين بتاريخ 8/8/2022 اللغة العربية لجميع الفروع، يوم الأحد بتاريخ 21/8/2022.

ثالثاً: تطبق جلسات الامتحان التي كانت مقررة يوم الثلاثاء بتاريخ 9/8/2022 اللغة العربية الورقة الثانية للفرعين الأدبي والشرعي، يوم الاثنين بتاريخ 22/8/2022.

#التربية والتعليم #التوجيهي

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