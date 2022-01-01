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يادلين : حزب الله سيفكر مرتين بعد العملية العسكرية على غزة

الإثنين 08 أغسطس 2022 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يادلين : حزب الله سيفكر مرتين بعد العملية العسكرية على غزة



القدس المحتلة / سما /

قال الجنرال " عاموس يادلين رئيس معهد أبحاث الأمن القومي والرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إن "حزب الله اللبناني سيفكر مرتين في أي مواجهة، وسيفكر في قضية منصة كاريش بشكل خاص بعد العملية العسكرية على قطاع غزة.

واضاف عاموس يادلين، صباح اليوم الاثنين، في تصريح للاذاعة الاسرائيلية ان أهداف العملية التي اطلقت عليها اسرائيل اسم "الفجر الصادق" كانت محدودة، ونتائجها حققت زيادة وقوة للردع الإسرائيلي".

واشار إلى، أن "نصرالله" ينظر ويرى دقة المخابرات الإسرائيلية في معرفة اماكن اختباء القادة، وان دولة إسرائيل تعرف أيضا كيفية ربط النيران بدقة ".

وأكمل: "حزب الله عليه ان يفكر مرتين وان يستخلص النتائج الذي رآها في العملية الاخيرة كرادع له في قضية الحدود البحرية الجنوبية". وفق صحيفة معاريف العبرية.


وشدد يادلين، على أن "اسرائيل ستتعامل بقوة مع حزب الله اكثر من تعاملها مع الجهاد الاسلامي".

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