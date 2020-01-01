خلفان يوجه رسالة للدول التي تقيم علاقات مع إسرائيل ويتوقع موعد "كارثة مدمرة"

القدس المحتلة / سما /

دعا نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، امس الأحد، الدول التي أقامت علاقات مع إسرائيل لإعادة تقييم الموقف، مشيرًا إلى أنه يجب على إسرائيل أن تكون "جادة في السلام والاحترام"، وألا تنكر حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.

وقال خلفان في سلسلة تغريدات تتزامن مع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة : "دعوتي من القلب لكل الدول العربية التي لها علاقات مع اسرائيل أن تجتمع لتقييم الموقف من جديد.. على اسرائيل ان تكون جادة في السلام والاحترام..وإلا فلا".

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي قائلا: "نؤيد ان تكون لنا علاقات مع اسرائيل، ولكن نرفص رفضًا باتًا أن تستمر هذه العلاقة، مع نكران اسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته"، حسب قوله.

وتابع خلفان قائلا: "يجب ألا تتاجر اسرائيل بعلاقات التعاون معها من أجل حرمان الفلسطينيين من قيام دولتهم"، حسب تعبيره.

وتنبأ المسؤول الأمني الإماراتي بأن إسرائيل ستشهد "كارثة" بين عامي 2037 و2040 قائلا: "2037-2040 ما بين هذين التاريخين ستحل بإسرائيل كارثة مدمرة..هذا والله أعلم"، وأردف: "لأن وعد الله في التوراة والإنجيل والقرآن يقترب كما اتصوره"، حسب قوله.

يذكر أن الإمارات كانت قد وقعت اتفاق تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل عام 2020 فيما يُعرف بـ"الاتفاقيات الإبراهيمية".

"CNN "