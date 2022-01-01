اسرائيل تفتح معبر كرم أبو سالم و الحياة تعود لطبيعتها تدريجيا في غزة

غزة/ سما /

قالت اللجنة الرئاسية لتنسييق ادخال البضائع لقطاع غزة أن سلطات الاحتلال قررت فتح معبر كرم ابو سالم جنوب شرق قطاع غزة جزئيا الوقود والمواد الغذائية والطبية والأعلاف.

من جانبها افادت قناة كان العبرية بوصول 30 شاحنة محملة بالوقود الى معبر كرم ابو سالم في طريقها الى محطة توليد الكهرباء بغزة والتي توقفت عن العمل قبل يومين بسبب نفاذ الوقود.

في سياق متصل بدأت الحياة تعود لطبيعتها في قطاع غزة بعد ثلاثة أيام من العدوان الاسرائيلي على القطاع والذي ادى الى استشهاد 44 فلسطينيا واصابة أكثر من 300 مواطن.

ودبت الحركة في شوارع غزة وبدأت المحال التجارية بفتح أبوابها فيما قررت اللجنة الحكومية بغزة عودة الدوام بشكل طبيعي الى الوزارات.