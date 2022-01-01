  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اسرائيل تفتح معبر كرم أبو سالم و الحياة تعود لطبيعتها تدريجيا في غزة

الإثنين 08 أغسطس 2022 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تفتح معبر كرم أبو سالم و الحياة تعود لطبيعتها تدريجيا في غزة



غزة/ سما /

قالت اللجنة الرئاسية لتنسييق ادخال البضائع لقطاع غزة أن سلطات الاحتلال قررت فتح معبر كرم ابو سالم جنوب شرق قطاع غزة جزئيا الوقود والمواد الغذائية والطبية والأعلاف.

من جانبها افادت قناة كان العبرية بوصول 30 شاحنة محملة بالوقود الى معبر كرم ابو سالم في طريقها الى محطة توليد الكهرباء بغزة والتي توقفت عن العمل قبل يومين بسبب نفاذ الوقود.

في سياق متصل بدأت الحياة تعود لطبيعتها في قطاع غزة بعد ثلاثة أيام من العدوان الاسرائيلي على القطاع والذي ادى الى استشهاد 44 فلسطينيا واصابة أكثر من 300 مواطن.

ودبت الحركة في شوارع غزة وبدأت المحال التجارية بفتح أبوابها فيما قررت اللجنة الحكومية بغزة عودة الدوام بشكل طبيعي الى الوزارات.

الأكثر قراءة اليوم

التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ الساعة 11:30 مساء

مصادر: كل التسريبات الإسرائيلية حول التهدئة في غزة كاذبة وحركة الجهاد اتخذت قرارا..

صحيفة تكشف عن كواليس مفاوضات الوفد المصري في تل أبيب قبل وقف إطلاق النار

مصادر: اتفاق يدعو الى وقف اطلاق النار الساعة 8 مساء

أجهزة الأمن الإسرائيلية: "الفصل بين حماس والجهاد غاية إستراتيجية تحققت" والشاباك يوصي بإنهاء العدوان

كتائب القسام تزف أحد مجاهديها شمال قطاع غزة

الجهاد الاسلامي: أي حديث عن تهدئة لا يشمل شروط الحركة لا معنى له

الأخبار الرئيسية

قوات الاحتلال تهدم منزلي الأسيرين صبحيات و الرفاعي في بلدة رمانة غرب جنين

واللا العبري: فتح المعابر مع غزة الساعة 9 صباحاً

heYDk

سرايا القدس: سنواصل معركتنا المفتوحة مع الاحتلال دون كلل أو تراجع

حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة..

62f022f04236040afc687bb5

النخالة: إذا لم يلتزم العدو بما اتفقنا عليه سنستأنف القتال مرة أخرى

الاتصالات الفلسطينية