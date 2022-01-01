معاريف: 47 اسرائيليا أصيبوا منذ بدء العملية العسكرية في غزة

القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن عدد الاصابات في صفوف الإسرائيليين منذ بداية العملية العسكرية قبل ثلاثة أيام ضد قطاع غزة وصلت الى 47 إصابة .

ووفقا للصحيفة فإن نجمة داود الحمراء قامت بإجلاء 47 شخصًا إلى المستشفيات ، من بينهم ثلاثة أصيبوا بشظايا صواريخ و 31 أصيبوا بجروح طفيفة و 13 أصيبوا بالهلع .

وحسب تقدير أولي بحجم الأضرار ذكرت الصحيفة أن هناك العديد من السكان الذين تركوا منازلهم ، والأضرار التي تم اكتشافها مباشرة بعد وقف إطلاق النار ، لم تنته بعد لكن في الوقت الحالي، هناك ما يقرب من 150 ضرر لحق بالمنازل والمنشآت.