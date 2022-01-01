  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سفارة روسيا في القاهرة: لا أحد يهتم بمصير الفلسطينيين في الديمقراطيات المزدهرة

الإثنين 08 أغسطس 2022 06:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سفارة روسيا في القاهرة: لا أحد يهتم بمصير الفلسطينيين في الديمقراطيات المزدهرة



القاهرة/سما/

أكدت السفارة الروسية لدى القاهرة أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يلتزمان سياسة المعايير المزدوجة ويدافعان تقليديا عن موقف إسرائيل.

وقالت السفارة في بيان لها إن "الولايات المتحدة وأوروبا اللتان تلتزمان باستمرار بسياسة المعايير المزدوجة تدافعان تقليديا عن موقف إسرائيل".

وأضافت أنهما :"تصدران أحيانا فقط بيانات روتينية حول دعم فلسطين وحل الدولتين للحفاظ على صورة محافظي السلام على الصعيد العالمي".

وتابعت: "مع ذلك، لا أحد يهتم حقا بمصير الفلسطينيين في "الديمقراطيات المزدهرة" التي تدعي أنها مراكز دفاع القيم الإنسانية واحترام المشاعر الإنسانية".

#روسيا #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

من هو خالد منصور الذي اغتالته إسرائيل برفح؟

بالاسماء .. استشهاد ابرز قادة المجلس العسكري لسرايا القدس

التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ الساعة 11:30 مساء

مصادر: كل التسريبات الإسرائيلية حول التهدئة في غزة كاذبة وحركة الجهاد اتخذت قرارا..

صحيفة تكشف عن كواليس مفاوضات الوفد المصري في تل أبيب قبل وقف إطلاق النار

مصادر: اتفاق يدعو الى وقف اطلاق النار الساعة 8 مساء

أجهزة الأمن الإسرائيلية: "الفصل بين حماس والجهاد غاية إستراتيجية تحققت" والشاباك يوصي بإنهاء العدوان

الأخبار الرئيسية

heYDk

سرايا القدس: سنواصل معركتنا المفتوحة مع الاحتلال دون كلل أو تراجع

حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة..

62f022f04236040afc687bb5

النخالة: إذا لم يلتزم العدو بما اتفقنا عليه سنستأنف القتال مرة أخرى

اتفاق وقف اطلاق النار يدخل حيز التنفيذ

حماس تعقب على اتفاق التهدئة في قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية