سفارة روسيا في القاهرة: لا أحد يهتم بمصير الفلسطينيين في الديمقراطيات المزدهرة

القاهرة/سما/

أكدت السفارة الروسية لدى القاهرة أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يلتزمان سياسة المعايير المزدوجة ويدافعان تقليديا عن موقف إسرائيل.

وقالت السفارة في بيان لها إن "الولايات المتحدة وأوروبا اللتان تلتزمان باستمرار بسياسة المعايير المزدوجة تدافعان تقليديا عن موقف إسرائيل".

وأضافت أنهما :"تصدران أحيانا فقط بيانات روتينية حول دعم فلسطين وحل الدولتين للحفاظ على صورة محافظي السلام على الصعيد العالمي".

وتابعت: "مع ذلك، لا أحد يهتم حقا بمصير الفلسطينيين في "الديمقراطيات المزدهرة" التي تدعي أنها مراكز دفاع القيم الإنسانية واحترام المشاعر الإنسانية".