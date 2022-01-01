نصر الله: تل أبيب كانت واضحة اليوم أنها تريد وقف الحرب لأنها لم تعد تتحمل المزيد من الصواريخ

بيروت/سما/

اعتبر أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله أن إسرائيل كانت واضحة بموقفها حيال وقف التصعيد مع غزة، لأنها لا تعد تحتمل المزيد من الصواريخ.

وقال نصر الله في خطاب تلفزيوني: "أؤكد على شجاعة الرد الفلسطيني لأنه لو تركت عمليات الاغتيال بلا رد لكانت إسرائيل استمرت بها".

وأضاف: "يجب الاشادة بصمود أهل غزة والحاضنة الشعبية للمقاومة".

وتابع أن "المقاومة في فلسطين كما في لبنان تستطيع أن تدافع عن شعبها وتثبت معادلات الحماية والردع وفرض الشروط على العدو".

وأردف قوله: "تل أبيب كانت واضحة اليوم أنها تريد وقف الحرب لأنها لم تعد تتحمل المزيد من الصواريخ".