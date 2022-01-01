الداخلية بغزة تدعو المواطنين عدم الاقتراب من الأماكن التي تعرضت للقصف

غزة/سما/

دعت وزارة الداخلية بغزة، مساء اليوم الأحد، المواطنين لعدم الاقتراب من الأماكن التي تعرضت للقصف والاستهداف إلى حين انتهاء الطواقم المختصة من إزالة المخاطر المحتملة من مخلفات الغارات والقذائف، مؤكدة على عدم العبث بأية أجسام أو مخلفات جراء العدوان.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم، في بيان صحفي ، مساء اليوم، "تتابع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية والأمن الوطني القيام بواجبها في مساعدة المواطنين عقب وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، والعمل من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها، وإزالة الآثار الناجمة عن العدوان، بالتعاون مع سائر الأجهزة الحكومية".