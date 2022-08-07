  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال ينشر مشاهد جديدة لاغتيال القيادي بالجهاد خالد منصور

الإثنين 08 أغسطس 2022 02:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال ينشر مشاهد جديدة لاغتيال القيادي بالجهاد خالد منصور



القدس المحتلة/سما/

نشر جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مشاهد جديدة توثق عملية اغتيال قائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، خالد منصور.

وأعلنت سرايا القدس، استشهاد القيادي خالد منصور، جراء غارة استهدفت منزله الكائن في رفح جنوب القطاع، حيث استشهد معه زياد المدلل نجل القيادي في حركة الجهاد أحمد المدلل وثلة أخرى من المواطنين. 

#خالد منصور

الأكثر قراءة اليوم

من هو خالد منصور الذي اغتالته إسرائيل برفح؟

بالاسماء .. استشهاد ابرز قادة المجلس العسكري لسرايا القدس

التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ الساعة 11:30 مساء

مصادر: اتفاق يدعو الى وقف اطلاق النار الساعة 8 مساء

أجهزة الأمن الإسرائيلية: "الفصل بين حماس والجهاد غاية إستراتيجية تحققت" والشاباك يوصي بإنهاء العدوان

استشهاد القيادي في سرايا القدس خالد منصور

فيديو : جيش الاحتلال يزعم انه استهدف نفقا للجهاد الاسلامي

الأخبار الرئيسية

heYDk

سرايا القدس: سنواصل معركتنا المفتوحة مع الاحتلال دون كلل أو تراجع

حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

62f022f04236040afc687bb5

النخالة: إذا لم يلتزم العدو بما اتفقنا عليه سنستأنف القتال مرة أخرى

اتفاق وقف اطلاق النار يدخل حيز التنفيذ

حماس تعقب على اتفاق التهدئة في قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية