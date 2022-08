جيش الاحتلال ينشر مشاهد جديدة لاغتيال القيادي بالجهاد خالد منصور

نشر جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مشاهد جديدة توثق عملية اغتيال قائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، خالد منصور.

وأعلنت سرايا القدس، استشهاد القيادي خالد منصور، جراء غارة استهدفت منزله الكائن في رفح جنوب القطاع، حيث استشهد معه زياد المدلل نجل القيادي في حركة الجهاد أحمد المدلل وثلة أخرى من المواطنين.

Over the last 3 days the IDF carried out precision strikes against Islamic Jihad.



Many were delayed or aborted to prevent civilian casualties.



WATCH as this strike against a senior Islamic Jihad commander was delayed last night because of children in the area: pic.twitter.com/ZnSTzGOdp4