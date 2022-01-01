هروب عضو الكنيست عن الليكود ووزير الأمن الداخلي السابق مع انطلاق صفارات الإنذار في سديروت (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

وثق مقطع فيديو نشره نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة هروب عضو الكنيست عن الليكود ووزير الأمن الداخلي السابق أمير أوحانا مع انطلاق دوي صفارات الإنذار عقب قصف صاروخي من غزة.

كما نشرت وسائل إعلام عبرية مقاطع فيديو وصورا توثق إجلاء عدد من سكان بلدة سديروت وغلاف غزة جراء سقوط صواريخ من قطاع غزة على البلدة.

ويتعرض قطاع غزة منذ عصر الجمعة إلى عدوان متواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث شنت الطائرات العديد من الغارات الصاروخية على مناطق متفرقة من القطاع، كما أطلقت المدفعية عددا من القذائف استهدفت المواطنين في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية.

وأدى العدوان إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى، فضلا عن إلحاق الخسائر المادية بالمباني السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

من جانبها أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصف العديد من المدن والبلدات الإسرائيلية برشقات صاروخية كبيرة.

وحتى مساء اليوم، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية أكثر من 1000 صاروخ وقذيفة هاون تجاه "إسرائيل".