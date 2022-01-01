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وينسلاند: الوضع ما زال هشا وأحث جميع الأطراف على احترام وقف إطلاق النار

الإثنين 08 أغسطس 2022 01:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وينسلاند: الوضع ما زال هشا وأحث جميع الأطراف على احترام وقف إطلاق النار



القدس المحتلة/سما/

أكد المبعوث الأممي للشرق الأوسط تور وينسلاند أن الوضع بين"إسرائيل" والفصائل الفلسطينية ما زال هشا، داعيا جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار.

وقال ويسنلاند في تغريدة عبر "تويتر": "أرحب بوقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل بعد أيام من الصراع".

وأضاف: "أعرب عن بالغ الحزن لفقدان الأرواح والإصابات، بما في ذلك الأطفال".

وتابع: "أثني على مصر لدورها الحاسم في إرساء وقف إطلاق النار والدعم القوي من قطر والولايات المتحدة وغيرها".

وأردف قوله: "الوضع لا يزال هشا للغاية، وأحث جميع الأطراف على احترام وقف إطلاق النار".

المصدر: RT

#تور وينسلاند #اسرائيل #الفصائل الفلسطينية #الجهاد الاسلامي

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