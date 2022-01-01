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بث مباشر للمؤتمر الصحفي لقائد الجهاد الاسلامي زياد النخالة..

الأحد 07 أغسطس 2022 11:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
بث مباشر للمؤتمر الصحفي لقائد الجهاد الاسلامي زياد النخالة..



طهران / وكالات /

بث مباشر للمؤتمر الصحفي لقائد الجهاد الاسلامي زياد النخالة..

 

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