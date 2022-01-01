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13شهيدا على الاقل وعشرات الاصابات في مجزرة جديدة نفذتها طائرات الاحتلال في قطاع غزة
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النخالة: إذا لم يلتزم العدو بما اتفقنا عليه سنستأنف القتال مرة أخرى
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بث مباشر للمؤتمر الصحفي لقائد الجهاد الاسلامي زياد النخالة..
الأحد 07 أغسطس 2022 11:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /
بث مباشر للمؤتمر الصحفي لقائد الجهاد الاسلامي زياد النخالة..
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الأخبار الرئيسية
النخالة: إذا لم يلتزم العدو بما اتفقنا عليه سنستأنف القتال مرة أخرى
اتفاق وقف اطلاق النار بين غزة و"إسرائيل" يدخل حيز التنفيذ
التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ الساعة 11:30 مساء
حماس تعقب على اتفاق التهدئة في قطاع غزة
13شهيدا على الاقل وعشرات الاصابات في مجزرة جديدة نفذتها طائرات الاحتلال في قطاع غزة
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