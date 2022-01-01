حماس تعقب على اتفاق التهدئة في قطاع غزة

غزة/سما/

عقبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، على أنباء التوصل إلى اتفاق التهدئة في قطاع غزة، برعاية مصرية والذي سيدخل حيز في تمام الساعة 11.30 من مساء اليوم.

وقال الناطق الاعلامي باسم حماس فوزي برهوم، إن "هذه جولة من جولات القتال ومحطة من محطات الصراع المتواصل والمحتدم مع الإحتلال الإسرائيلي ،والذي لن ينتهي إلا بزواله عن فلسطين".

وأضاف برهوم في تصريح صحفي: أن "هذه الجولة ثبتت معادلة انه لا عدوان ولا احتلال بدون كلفة" لافتًا إلى أن هذا العدوان على غزة أعاد مجددا وضع جرائم الاحتلال الإسرائيلي البشعة ومجازره بحق شعبنا وأهلنا في غزة أمام كل العالم".

وتابع: "ما جرى من عدوان على غزة أكد على خطورة مشاريع التطبيع ودمج الإحتلال الإسرائيلي في المنطقة على شعبنا الفلسطيني وحقوقه".