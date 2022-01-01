مصادر: الاتفاق على تهدئة في غزة والإعلان بعد قليل

غزة/سما/

ذكرت مصادر خاصة لقناة الميادين، مساء اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق على تهدئة في غزة وأن الإعلان سيكون بعد قليل.

من جانبه قال رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي في تصريح صحفي: "قبل قليل تم التوصل إلى صيغة الإعلان المصري لاتفاق التهدئة بما يتضمن التزام مصر بالعمل على الإفراج عن الأسيرين السعدي وعواودة".

وفي وقت سابق قالت قناة الجزيرة القطرية، بأن "اتفاق التهدئة بين غزة و الجهاد الاسلامي" قد تعثر.

وقالت القناة نقلا عن مصادر خاصة "تعثر اتفاق التهدئة بسبب مطالب الجهاد الإسلامي بتوفير ضمانات مصرية قبل إعلانه".

وأضافت " ان حركة الجهاد الإسلامي تطالب بضمانات من الوسيط المصري تتعلق بالأسرى وإنهاء التصعيد الإسرائيلي".





وأشارت الى أن هناك "اتصالات مصرية حثيثة لاحتواء الوضع ووقف التصعيد ومنع انهيار التفاهمات".

من جانبه ذكرت قناة كان العبرية " أنه تم تأجيل اتفاق وقف إطلاق النار مع الجهاد الإسلامي الذي كان مقررا الساعة 8 بالتوقيت المحلي"