فيديو: صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب للمرة الثانية خلال التصعيد الحالي

دوت صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب وسط فلسطين المحتلة، مساء اليوم الأحد، وذلك للمرة الثانية منذ اندلاع موجة التصعيد الحالية.

وبثت قناة "كان" الرسمية مقطع فيديو تُسمع فيه صافرات الإنذار وهي تدوي في أرجاء المدينة، فيما يفر الإسرائيليون الذين تواجدوا على أحد الشواطئ تجاه الملاجئ المحصنة.

ودعت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي المواطنين للبقاء في الملاجئ والمناطق المحصنة حتى إشعار آخر.

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن صافرات الإنذار دوت في مدن وسط إسرائيل بينها تل أبيب واللد وبئر يعقوب وحولون وبات يام والرملة وريشون لتسيون.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، قالت قناة "كان" إنه تم إطلاق 950 صاروخا من غزة حتى الآن، وصل 750 صاروخا منها إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأوضحت القناة أن منظومة "القبة الحديدية" للدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 95% من الصواريخ التي وصلت إلى إسرائيل.

وخلال الساعات الأخيرة، ووسط الحديث عن قرب إعلان وقف لإطلاق النار، أطلقت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي رشقات صاروخية مكثفة باتجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية القريبة من القطاع.