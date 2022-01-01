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الصحة بغزة تعلن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

الأحد 07 أغسطس 2022 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تعلن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، مساء يوم الأحد 7 أغسطس 2022، عن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والمستمر لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت في بيان مقتضب، بأنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحتى الساعة 07:45 مساء اليوم، ارتقى 41 شهيدًا، بينهم 15 طفلًا، و4 سيدات، إضافة إلى إصابة 311 مواطنًا بجراحٍ مختلفة.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانًا عنيفًا على قطاع غزة، منذ الجمعة الماضية، عقب اغتيال القيادي في سرايا القدس الشهيد تيسير الجعبري، وارتقاء 35 شهيدًا بينهم أطفال ونساء، وإصابة المئات.

#الصحة بغزة

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