قناة: تعثر اتفاق التهدئة بين الجهاد و"اسرائيل" لهذه الأسباب..

غزة/سما/

قالت قناة الجزيرة القطرية،مساء اليوم الأحد، بأن "اتفاق التهدئة بين غزة و الجهاد الاسلامي" قد تعثر.

وقالت القناة نقلا عن مصادر خاصة "تعثر اتفاق التهدئة بسبب مطالب الجهاد الإسلامي بتوفير ضمانات مصرية قبل إعلانه".

وأضافت " ان حركة الجهاد الإسلامي تطالب بضمانات من الوسيط المصري تتعلق بالأسرى وإنهاء التصعيد الإسرائيلي".

وأشارت الى أن هناك "اتصالات مصرية حثيثة لاحتواء الوضع ووقف التصعيد ومنع انهيار التفاهمات".

من جانبه ذكرت قناة كان العبرية " أنه تم تأجيل اتفاق وقف إطلاق النار مع الجهاد الإسلامي الذي كان مقررا الساعة 8 بالتوقيت المحلي"