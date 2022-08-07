“هنية” يبحث مع بوغدانوف العدوان الاسرائيلي على غزة

غزة/سما/

بحث إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الأحد، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف “العدوان” الإسرائيلي على قطاع غزة.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه “هنية” مع نائب وزير الخارجية الروسي، حسب بيان صدر عن الحركة.



وقال البيان إن هنية “بحث مع بوغدانوف، العدوان الصهيوني على قطاع غزة وضرورة وقفه بشكل فوري، والاعتداءات المتواصلة بحق المسجد الأقصى“.



واستعرض رئيس حركة حماس “الجرائم التي يقوم بها الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين، سواء الاغتيالات أو قتل الأطفال”.



ولليوم الثالث على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها الجمعة، ضد أهداف قال إنها تتبع لحركة الجهاد الإسلامي.



وأسفرت هذه الغارات، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، عن “استشهاد” 31 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و4 سيدات، وإصابة 275 آخرين بجراح مختلفة.



في المقابل، تواصل سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد، إطلاق رشقات صاروخية، وقذائف هاون باتجاه المواقع الإسرائيلية المحاذية للقطاع.