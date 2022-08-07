موقع عبري يكشف تكلفة العملية الحالية على قطاع غزة

غزة/سما/

ذكر موقع واي نت العبري، اليوم الأحد، أن تكلفة العملية العسكرية في اليوم الواحد أعلى من معركة "حارس الأسوار/ سيف القدس" في مايو/ أيار من العام الماضي.

وبحسب الموقع، فإن تكلفة القتال في اليوم الواحد خلال الجولة الحالية تتراوح ما بين 150 إلى 160 مليون شيكل، مقارنة بحوالي 120 في العملية العام الماضي.

وأشار الموقع، إلى أن هذه التكلفة تأتي في ظل حشد الاحتياط واستخدام الذخيرة، والتحليق المكثف من الطائرات واستخدام وسائل حديثة مثل طائرات بدون طيار وصواريخ موجهة.

ولفت إلى أن العملية حتى الآن كلفت ما يقرب من نصف مليار شيكل.

ونوه الموقع، إلى أن هذا يضاف إلى عدة عشرات الملايين من الشواقل بسبب استنفار قوات الشرطة و "حرس الحدود" في مختلف القطاعات مثل المدن المختلطة بالداخل، وشرقي القدس.

وأشار إلى أنه في "حارس الأسوار/ سيف القدس" كان تصل تكلفة العملية يوميًا بنحو 120 مليون شيكل.

وذكر أنه حتى الآن لم يتم حساب تكلفة العملية بشكل دقيق، ولكنها أرقام من مختصون.