  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالفيديو: فرار جنود إسرائيليين إثر انطلاق صافرات الإنذار في غلاف غزة

الأحد 07 أغسطس 2022 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: فرار جنود إسرائيليين إثر انطلاق صافرات الإنذار في غلاف غزة



غزة/سما/

وثق مقطع فيديو نشرته قناة 11 العبرية مساء يوم السبت فرار جنود إسرائيليين إثر انطلاق صافرات الإنذار في غلاف قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة منذ عصر الجمعة إلى عدوان اسرائيلي متواصل ، حيث شنت الطائرات العديد من الغارات الصاروخية على مناطق متفرقة من القطاع، كما أطلقت المدفعية عددا من القذائف استهدفت المواطنين الفلسطينيين في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية.

وأدى العدوان إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى، فضلا عن إلحاق الخسائر المادية بالمباني السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

من جانبها أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصف العديد من المدن والبلدات الإسرائيلية برشقات صاروخية كبيرة.

وحتى مساء اليوم، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية أكثر من 550 صاروخ وقذيفة هاون تجاه إسرائيل.

#اسرائيل #غزة

الأكثر قراءة اليوم

من هو خالد منصور الذي اغتالته إسرائيل برفح؟

بالاسماء .. استشهاد ابرز قادة المجلس العسكري لسرايا القدس

وفد من المخابرات المصرية يصل تل ابيب

استشهاد القيادي في سرايا القدس خالد منصور

أجهزة الأمن الإسرائيلية: "الفصل بين حماس والجهاد غاية إستراتيجية تحققت" والشاباك يوصي بإنهاء العدوان

استشهاد نجل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل

انتشال جثامين 8 شهداء بينهم طفل وثلاث سيدات من تحت الأنقاض في رفح

الأخبار الرئيسية

صحيفة تكشف عن كواليس مفاوضات الوفد المصري في تل أبيب قبل وقف إطلاق النار

الجهاد الاسلامي: أي حديث عن تهدئة لا يشمل شروط الحركة لا معنى له

photo_2022-08-07_15-47-46

هآرتس: من الصعب قطع الصلة بين الضفة وغزة

"سرايا القدس تعلن توجيه ضربة صاروخية كبيرة باتجاه "إسرائيل"

مصادر: اتفاق يدعو الى وقف اطلاق النار الساعة 8 مساء

الاتصالات الفلسطينية