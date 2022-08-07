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"سرايا القدس" تعلن استهداف طائرة إسرائيلية في أجواء غزة

الأحد 07 أغسطس 2022 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سرايا القدس" تعلن استهداف طائرة إسرائيلية في أجواء غزة



غزة/سما/

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن استهداف طائرة إسرائيلية في الأجواء الجنوبية للقطاع.  

وقالت "سرايا القدس"، في بيان عبر صفحتها على تليغرام، إنه "ضمن معركة "وحدة الساحات"، فإن وسائط الدفاع الجوي في سرايا القدس استهدف إحدى الطائرات المعادية في أجواء جنوب قطاع غزة قبل قليل".   وأضافت السرايا، في بيان آخر، أن قواتها "استهدفت مستوطنات وموقع "ناحل عوز" العسكري برشقة صاروخية وعدد من قذائف الهاون".

كما أعلنت "سرايا القدس" و"ألوية الناصر صلاح الدين"، في بيان مشرك، استهداف مدن عسقلان وسديروت ومجمع أشكول العسكري في عملية مشتركة برشقات صواريخ.  

في هذه الأثناء، بثت "سرايا القدس"، مشاهد لرشقات صاروخية تجاه المدن والبلدات المحتلة ردا على اغتيال خالد منصور، كما بثت صورا تظهر جانبا من ترسانة صواريخها ولعمليات إطلاقها نحو بلدات إسرائيلية.  

 

#سرايا القدس

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