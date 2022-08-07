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كتائب القسام تزف أحد مجاهديها شمال قطاع غزة

الأحد 07 أغسطس 2022 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسام تزف أحد مجاهديها شمال قطاع غزة



غزة/سما/

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري، اليوم الأحد، مجاهداً من مجاهدي ارتقى خلال العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري المجاهد القسامي/ أحمد محمد عبد المجيد عفانة (33 عاماً) من مسجد "الشهداء" في معسكر جباليا شمال قطاع غزة، والذي ارتقى اليوم الأحد 09 محرم 1444هـ الموافق 07/08/2021م خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وقالت الكتائب في بيانها: "ليغادر دنيانا وما غيّر أو بدّل ولا تخاذل أو تقاعس، بل نذر نفسه لله مجاهداً حتى لقي الله على ذلك، نحسبه من الشهداء والله حسيبه ولا نزكيه على الله".
وأضافت: "ونسأل الله تعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويحسن عزاءه، وستبقى دماء شهدائنا نبراساً في طريق تحرير فلسطين وناراً تحرق المحتلين حتى يندحروا عن أرضنا بإذن الله.".

#كتائب القسام

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