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كهرباء غزة تكشف تطورات عملها إزاء استمرار التصعيد

الأحد 07 أغسطس 2022 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة تكشف تطورات عملها إزاء استمرار التصعيد



غزة/سما/

كشفت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، اليوم الأحد، تطورات عملها في اليوم الثالث من العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع. 

وقالت الشركة: إن "حالة المغذيات من داخل الخط الأخضر وكمية الكهرباء الواردة هي (108) ميجاوات"، موضحة أن تسعة خطوط تعمل من أصل 10.  

وذكرت أن خط جباليا المغذي لمحافظة الشمال خارج الخدمة من الساعة الواحدة إلا ربع فجر اليوم الأحد، قدرته (12 ميجاوات).


وفيما يخص حالة محطة التوليد، أوضحت الشركة أنها متوقفة عن العمل بسبب عدم إدخال الوقود الصناعي اللازم لتشغيلها.

وأفادت بأن المتوفر من داخل الخط الأخضر(108) ميجاوات، ومن محطة التوليد (0) ميجاوات، والكمية الإجمالية (108) ميجاوات.

وتابعت الشركة: "متوسط الطلب على الطاقة (531) ميجاوات، فيما متوسط العجز في الطاقة (79.6%)". 

وكشفت أن الجدول المعمول به في المحافظات أربع ساعات وصل مقابل 16 ساعة فصل، كما وأن عدد الإشارات الواردة الطواقم الفنية منذ بدء العدوان (224) إشارة من مختلف المحافظات (حصيلة تراكمية).

وزادت الشركة أن عدد الاتصالات الواردة لمركز الاستعلامات عبر الرقم 133، (4627) اتصال، (حصيلة تراكمية).

وأردفت:"تعرضت عدد من الخطوط الناقلة للتيار الكهربائي لتعطلات مختلفة وتم إعادتها بعضها للخدمة وما زال خط جباليا خارج الخدمة".

وأكملت: "كما وتعرضت عدد من شبكات الكهرباء لأضرار جسيمة نتيجة العدوان وتم خسران عدد من المكونات الخاصة بتلك الشبكات". 

وحذرت الشركة من تداعيات نقص الكهرباء الحاد على القطاعات الحيوية في غزة وتهدد بتوقفها وإنهيار خدماتها.

ووجهت دعوتها لجميع الأطراف، ومن بينها المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بضرورة التدخل السريع، والضغط باتجاه السماح لدخول شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة.

كما وطالبت الشركة بالتدخل الفوري لوقف التدهور الخطير المتوقع قريبًا في الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين.

#غزة #كهرباء غزة

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