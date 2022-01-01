مصادر: اتفاق يدعو الى وقف اطلاق النار الساعة 8 مساء

غزة/سما/

قالت مصادر لقناة الجزيرة ،اليوم الاحد، أنه يوجد اتفاق على إعلان مصر بيانًا عند الخامسة عصرًا يدعو لوقف اطلاق نار بحلول الساعة الـ8 مساء اليوم".

وأضافت المصادر أن الإعلان يتضمن التزاما مصريا بمتابعة ملف الأسرى وخاصة الأسيرين بسام السعدي وخليل عواودة.

وتابعت " التفاهمات تتضمن سماح"إسرائيل" بتخفيف للحصار وإدخال شاحنات وقود لمحطة الكهرباء غدا الاثنين.

وذكرت وكالة رويترز عن مصادر مصرية وفلسطينية أن هناك هدنة في غزة ستبدأ الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

من جانبه قال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية: "على مدار الساعة نبذل كل الجهود المطلوبة لحماية شعبنا ووقف العدوان.