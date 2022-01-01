إصابة 4 مستوطنين إثر قصف سرايا القدس لعسقلان

غزة/سما/

أصيب 4 مستوطنين، مساء اليوم الأحد 7 أغسطس 2022، جراء إطلاق سرايا القدس صواريخها على مدينة "عسقلان" المحتلة.

وأفاد راديو كول براما ، بإصابة 4 مستوطنين ووقوع أضرار مادية كبيرة في المنازل في عسقلان وغيرها جراء سقوط الصواريخ عليها بشكل مباشر بعد الرشقة الصاروخية الكبيرة لسرايا القدس، التي جاءت كرد أولي على جريمة اغتيال القائد الكبير "خالد منصور" وإخوانه الشهداء.

وتواصل سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عمليتها التي أطلقت عليها "وحدة الساحات" للرد على العدوان "الإسرائيلي" واستهداف أبناء شعبنا لليوم الثالث على التوالي والذي أسفر حتي اللحظة عن ارتقاء 31 شهيد وأكثر من 275 إصابة بجراح مختلفة.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي "عدوانها على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، وسط غارات مكثفة أسفرت حتى اللحظة عن استشهاد 31 مواطنًا، وإصابة 261 آخرين، جلّهم من المدنيين.