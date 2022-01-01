عشرات الاف الفلسطينيين يشيعون جثامين قائد سرايا القدس "خالد منصور" وشهداء رفح

غزة / سما /

شيع عشرات الاف الفلسطينيين ظهر اليوم الأحد، جثمان قائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس الشهيد خالد منصور، وعدد من الشهداء الذين ارتقوا في المجزرة التي نفذها الاحتلال في رفح.

وصباح اليوم الأحد، نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري "سرايا القدس"، كوكبة الشهداء الأبرار الذين ارتقوا في عدوان صهيوني غاشم استهدف منطقة سكنية في مخيم "الشعوت" بمدينة رفح وعلى رأسهم الأخ القائد المجاهد الشهيد خالد سعيد منصور "أبو الراغب" عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس ، والأخ المجاهد الشهيد زياد أحمد المدلل، والأخ المجاهد الشهيد رأفت صالح شيخ العيد، كما ارتقى في هذا العدوان الغادر أربعة مواطنين مدنيين من أبناء شعبنا في رفح بينهم طفل و سيدتان جرى انتشالهم من تحت أنقاض الركام .

وقالت الجهاد الاسلامي في بيان لها وصل "شمس نيوز" نسخة عنه: "إننا إذ ننعى هذه الثلة الطاهرة من مجاهدينا الأبطال ومن أبناء شعبنا الصامد، فإننا نؤكد على أن دماء الشهداء لن تضيع هدراً، وإن المجاهدين لن يدعوا هذه الدماء تجف قبل أن يدكوا بصواريخهم مستوطنات العدو ويذيقوه بأسهم، ويجعلوه يتجرع مرارة الندامة على ما اقترفت يداه من إرهاب وقتل للأبرياء واستباحة للأرض والدماء".

وشددت على أن دماء القائد خالد منصور ستشعل معركة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض اليوم لاقتحامات المستوطنين، مضيفة "سيكون إخوة القائد خالد منصور ورفاق دربه في طليعة من يقومون بالواجب المقدس والذود عن المرابطين والمرابطات في الأقصى وساحاته الشريفة".