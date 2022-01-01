  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشرات الاف الفلسطينيين يشيعون جثامين قائد سرايا القدس "خالد منصور" وشهداء رفح

الأحد 07 أغسطس 2022 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الاف الفلسطينيين يشيعون جثامين قائد سرايا القدس "خالد منصور" وشهداء رفح



غزة / سما /

شيع عشرات الاف الفلسطينيين ظهر اليوم الأحد، جثمان قائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس الشهيد خالد منصور، وعدد من الشهداء الذين ارتقوا في المجزرة التي نفذها الاحتلال في رفح.

وصباح اليوم الأحد، نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري "سرايا القدس"، كوكبة الشهداء الأبرار الذين ارتقوا في عدوان صهيوني غاشم استهدف منطقة سكنية في مخيم "الشعوت" بمدينة رفح وعلى رأسهم الأخ القائد المجاهد الشهيد خالد سعيد منصور "أبو الراغب" عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس ، والأخ المجاهد الشهيد زياد أحمد المدلل، والأخ المجاهد الشهيد رأفت صالح شيخ العيد، كما ارتقى في هذا العدوان الغادر أربعة مواطنين مدنيين من أبناء شعبنا في رفح بينهم طفل و سيدتان جرى انتشالهم من تحت أنقاض الركام .

وقالت الجهاد الاسلامي في بيان لها وصل "شمس نيوز" نسخة عنه: "إننا إذ ننعى هذه الثلة الطاهرة من مجاهدينا الأبطال ومن أبناء شعبنا الصامد، فإننا نؤكد على أن دماء الشهداء لن تضيع هدراً، وإن المجاهدين لن يدعوا هذه الدماء تجف قبل أن يدكوا بصواريخهم مستوطنات العدو ويذيقوه بأسهم، ويجعلوه يتجرع مرارة الندامة على ما اقترفت يداه من إرهاب وقتل للأبرياء واستباحة للأرض والدماء".

وشددت على أن دماء القائد خالد منصور ستشعل معركة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض اليوم لاقتحامات المستوطنين، مضيفة "سيكون إخوة القائد خالد منصور ورفاق دربه في طليعة من يقومون بالواجب المقدس والذود عن المرابطين والمرابطات في الأقصى وساحاته الشريفة".

الأكثر قراءة اليوم

بالاسماء .. استشهاد ابرز قادة المجلس العسكري لسرايا القدس

مصادر: مصر عرضت وقف إطلاق النار لساعات وهكذا كان رد الجهاد...

وفد من المخابرات المصرية يصل تل ابيب

استشهاد القيادي في سرايا القدس خالد منصور

استشهاد نجل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل

أجهزة الأمن الإسرائيلية: "الفصل بين حماس والجهاد غاية إستراتيجية تحققت" والشاباك يوصي بإنهاء العدوان

من هو خالد منصور الذي اغتالته إسرائيل برفح؟

الأخبار الرئيسية

سرايا القدس: سنجعل ما يسمى "غلاف غزة" مكان غير قابل للحياة وما ظهر من قدراتنا الصاروخية جزء يسير مما أعددناه

cc5ef4c76f217d16f731881cb19976ed

مصادر اسرائيلية تكشف عن مقترح الهدنة بغزة والمقاومة تحذر ..

شهيدان بقصف منزل في جباليا والمقاومة ترد بقصف المستوطنات ومنطقة القدس

صواريخ

الاعلام العبري : مدة الحرب على غزة ستقررها حماس

2nZXn

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو يوضح كيفية اغتيال القيادي خالد منصور

الاتصالات الفلسطينية