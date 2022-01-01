وقفة في نابلس تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

نابلس / سما /

نددت فصائل العمل الوطني في محافظة نابلس، بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، ما أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء 31 شهيدا، بينهم 6 أطفال و4 سيدات، و265 مصابا، عدا عن الأضرار الفادحة في المنازل والممتلكات.

جاء ذلك خلال وقفة مساندة لأهلنا في قطاع غزة على دوار الشهداء وسط مدينة نابلس، اليوم الأحد، بدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي، والفعاليات الرسمية والشعبية في المحافظة.

وقال غسان دغلس في كلمة التنسيق الفصائلي، "إن ما يتعرض له قطاع غزة هو استهداف للكل الفلسطيني، ما يتطلب منا جميعا التوحد من اجل مواجهة هذا الاحتلال الغاشم وعدوانه على الارض والانسان".

وأضاف "الوحدة الوطنية مطلب رئيسي وانهاء الانقسام ضرورة ملحة؛ الذي أصبح لا يخدم إلا الاحتلال ومصالحه".

واشار دغلس الى ان القيادة الفلسطينية على رأسها الرئيس محمود عباس، تتقدم الصفوف في انهاء المعاناة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة.

ودعا الى مزيد من الوقفات والمسيرات المنددة لهذا العدوان، الذي خلف عشرات الشهداء، ومئات الجرحى، ودمر الكثير من المنازل، وشرد أهلها.