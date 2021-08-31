رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نقلاً عن محاميها أحمد صيام، إن المعتقل محمود فارس يعاني أوضاعا صحية صعبة في معتقل"مجدو".

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الاحد، أن الأسير فارس والمعتقل منذ 31.8.2021، يعاني من التهاب حاد في الكلى والطحال وتضخم وفشل في وظائف الكلى، نتيجة لخضوعه لعدة جلسات من العلاج الكيماوي قبل عامٍ من اعتقاله، وذلك جراء إصابته في سرطان بالغدد الليمفاوية الذي أُصيب به أثناء اعتقاله الأول خلال عام 2015.

وأضافت أن الأسير بحاجة لإجراء فحوصات دورية للاطمئنان على حالته، لكن إدارة سجون الاحتلال ترفض ذلك وتتعمد في إهمال حالته الصحية.

وبينت أن الأسير فارس يشتكي من مشكلة في الأسنان بسبب خضوعه للعلاج الكيماوي، وتساقطت أسنانه، وهو بحاجة إلى زراعة أسنان ليتمكن من تناول الطعام ومضغه بشكل جيد، لكن ليس هنالك أي استجابة من قبل عيادة السجن لحاجة الأسير.

يذكر أن الأسير فارس (29 عاماً) من مدينة سلفيت، هو أسير سابق وهذا الاعتقال الثالث بحقه.