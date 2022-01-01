الكيلة تحذر من استمرار منع إدخال الوقود لغزة

رام الله / سما /

حذرت وزيرة الصحة د. مي الكيلة اليوم الأحد، من استمرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع إدخال الوقود إلى المستشفيات في قطاع غزة، في ظل العدوان الذي يتعرض له القطاع.

وطالبت وزيرة الصحة في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للسماح بإدخال الوقود المحتجز منذ نحو أسبوع.

وقالت: "هناك اتصالات مكثفة تجريها القيادة مع المؤسسات الدولية والحقوقية للضغط على حكومة الاحتلال لوقف العدوان على قطاع غزة وإدخال الوقود والمواد الإنسانية للقطاع".

وأعلنت وزيرة الصحة أنها على اتصال مباشر مع طواقم الوزارة في قطاع غزة، ويجري التحضير لإعداد قائمة بالاحتياجات الطبية من أدوية ومعدات ولوازم طبية لإدخالها لقطاع غزة.