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مصادر اسرائيلية تكشف عن مقترح الهدنة بغزة والمقاومة تحذر ..

الأحد 07 أغسطس 2022 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر اسرائيلية تكشف عن مقترح الهدنة بغزة والمقاومة تحذر ..



القدس المحتلة / سما /

تحدثت مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية، اليوم الأحد، عن إمكانية التوصل إلى "هدنة إنسانية" في قطاع غزة لبضع ساعات.

ونقل مراسلون إسرائيليون عن تلك المصادر في أكثر من قناة عبرية قولها، إن إسرائيل لا مانع لديها من هذه الهدنة التي قد يتم التوصل إليها خلال الساعات المقبلة.

فيما قالت قناة 13 العبرية نقلاً عن مصادر فلسطينية لم تحددها أن الهدنة قد تكون الساعة السادسة من صباح يوم غد الإثنين، أو عند الثانية من فجر ليلة الاثنين - الثلاثاء.

ووفقًا لذات المصادر، فإن حركة الجهاد الإسلامي ترفض حتى الآن مثل هذا المقترح.

وتتحدث منذ ساعات الصباح الباكر، المصادر الإسرائيلية عن رضا الجهات السياسية والأمنية من نتائج العملية بعد اغتيال كبار قادة الجهاد الإسلامي ونجاح تحييد حماس عن الجولة.

وتسعى إسرائيل إلى إنتهاء العملية في أقرب وقت بعد هذه النجاحات، كما تشير نفس المصادر.

وفي السياق حذرت مصادر أمنية فلسطينية ومن المقاومة، من الحديث الإسرائيلي عن "هدنة إنسانية" قد يتم استغلالها لأهداف أمنية وللتضليل.

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