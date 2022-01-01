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العدوان على غزة : لبيد يطلع نتنياهو على الوضع الأمني

الأحد 07 أغسطس 2022 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
العدوان على غزة : لبيد يطلع نتنياهو على الوضع الأمني



القدس المحتلة / سما /

اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، اليوم الأحد، مع رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، في مكتب لبيد في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، من أجل إطلاعه على الوضع الأمني في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي بدأته إسرائيل أول من أمس.

وجاء في بيان صادر عن مكتب لبيد أنه عقد لقاء مع نتنياهو "لاطلاعه على المواضيع الأمنية. وشارك في الاجتماع سكرتير رئيس الحكومة العسكري، آفي غيل".

من جانبه، قال نتنياهو في بيان، "إننا في ذروة المعارك. وأنا، بالطبع، أمنح دعما كاملا للحكومة والجيش الإسرائيلي وقوات الأمن. وأدعم سكان الجنوب إثر صمودهم الصلب وأطلب منهم الاستمرار في الانصياع بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية التي تنقذ الحياة".

وأضاف نتنياهو أنه "تلقيت تقريرا مفصلا، واستمعت باهتمام بالغ إلى ما قيل وأعطيت عدة نصائح من خبرتي، ليس بشأن ما هو قادم فقط وإنما حول مجالات مختلفة، وأعتقد أن هذه النصائح يمكن أن تكون ناجعة جدا لأمن إسرائيل".

وكان نتنياهو قد رفض طوال السنة الأخيرة تلقي تقارير من رئيس الحكومة السابق، نفتالي بينيت. وأدلى مكتبا لبيد ونتنياهو بروايات متناقضة حول المبادرة إلى اللقاء، اليوم، وقال كل منهما إنه المبادر للقاء.

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