"المنظمات الأهلية" تدعو لوقف العدوان على قطاع غزة فورا

رام الله / سما /

أكدت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، أهمية الوحدة وانهاء الانقسام الداخلي فورا ردا على المجازر الدموية في قطاع غزة لمجابهة التطورات بوحدة واحدة يتكاتف فيها الجميع.

وشددت الشبكة في بيان لها، اليوم الأحد، على ضرورة التحرك السياسي الفلسطيني لتوفير الحماية الدولية، وإلزام دولة الاحتلال بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني لان العدوان لا يستهدف قطاع غزة وحده بل هدفه تكريس واقع الاحتلال وفرص حل الامر الواقع وتصفية القضية الوطنية، والتوجه لتفعيل كل أدوات العمل القانوني الدولية لمحاكمة ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت إلى العمل من خلال لجان التضامن الدولي ونشطاء الحملات الدولية المساندة للشعب الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني الدولية، من اجل الضغط بشتى السبل لوقف هذه الجرائم التي يقترفها الاحتلال، ورأت في الصمت الدولي تشجيعا لاستمرارها وهو ما يتطلب ارادة دولية جدية من الامم المتحدة ومؤسساتها لفرض العقوبات على دولة الاحتلال، وتقديم قادتها لمحاكم جرائم الحرب دون تأخير.