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"التربية" تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الطلبة والمؤسسات التعليمية في قطاع غزة

الأحد 07 أغسطس 2022 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

قالت وزارة التربية والتعليم، إن عدوان السلطة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة يعد انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، بحق أطفالنا في الحياة والتعليم. وتدمير الأعيان المدنية بما في ذلك مؤسساتنا التعليمية يعد جرائم حرب تستوجب موقفا دوليا وأمميا يحمي طلبتنا ومدارسنا ومؤسساتنا التربوية.

وطالبت "التربية" في بيان لها، اليوم الأحد، منظمات المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والدولية الحقوقية والإنسانية ذات العلاقة باتخاذ موقف حازم والتدخل الفوري ولجم سلطة الاحتلال من الاستمرار في عملياتها الإرهابية ومجازرها بحق طلبتنا ومؤسساتنا وأهلنا في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن مشاهد قتل الأطفال وترويعهم واستهدافهم تؤكد عنجهية المحتل وسلوكه الإجرامي وإمعانه في سياسة القتل بدم بارد، مؤكدة أنها ستتابع هذه الجرائم مع الجهات ذات العلاقة على المستويات كافة، ولن تدخر جهدا في فضح ممارسات الاحتلال في المحافل الدولية والأممية، بما في ذلك الملاحقة وفق المقتضى القانوني.

#التربية والتعليم

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