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الرئاسة: العدوان الإسرائيلي في غزة والقدس وجنين تجاوز لكل الخطوط الحمراء

الأحد 07 أغسطس 2022 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة: العدوان الإسرائيلي في غزة والقدس وجنين تجاوز لكل الخطوط الحمراء



رام الله / سما /

ادانت الرئاسة، اليوم الاحد، التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء شعبنا ومقدساتنا، في المسجد الأقصى من خلال السماح لمجموعات من المتطرفين اليهود باقتحام المسجد الأقصى وأداء الصلوات التلمودية في ساحاته، وتواصل عدوانها ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة وهدم المنازل فوق ساكنيها، ما أدى إلى استشهاد عائلات بمن فيها النساء والأطفال

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن استمرار العدوان الإسرائيلي سواء في المسجد الأقصى المبارك أو قطاع غزة او جنين وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية، هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء، ويمثل محاولة إسرائيلية لدفع الأمور نحو التصعيد والمزيد من أجواء التوتر.

وطالب، المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري لوقف هذا العدوان الإسرائيلي قبل فوات الأوان.

وقال أبو ردينة إن الرئيس محمود عباس يواصل جهوده مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، مشيرا إلى ان مجلس الامن الدولي الذي سيعقد جلسة خاصة لمناقشة الحرب على قطاع غزة يجب ان يقف عند مسؤولياته وان يوقف هذا العدوان.

#الرئاسة الفلسطينية #المسجد الأقصى

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