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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 07 أغسطس 2022 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأحد. 

"يديعوت أحرونوت":  

- ضربة للجهاد: تصفية القيادة العسكرية للجهاد  

- الجيش: لن نتوقف حتى يتوقف الجهاد عن التهديد  

- 400 قذيفة على الجنوب والمركز  

- حسب طلب فلسطين: مجلس الأمن سيبحث بجلسة مغلقة الحرب على غزة

- مصدر مصري للصحيفة: حماس التزمت بعدم التدخل بالحرب  

- اقتحام الأقصى: الآلاف من أفراد الشرطة في البلدة القديمة  

-  تجنيد سرايا من حرس الحدود للمدن المختلطة  

"معاريف":  

- الحرب على الجهاد  

- الجهاد يعترف بقتل قائد المنطقة الجنوبية خالد منصور  

- الجيش يواصل هجماته الواسعة بالقطاع  

- الشرطة تسمح للمتطرفين باقتحام الأقصى في ذكرى "خراب الهيكل"  

- لبيد يحصل على دعم اليمين المعارض  

"هآرتس":  

- الحملة في غزة  

- مئات القذائف على إسرائيل  

- المحللة السياسية نوعا لانداو: إسرائيل وجدت شريكا في غزة.. فمنذ سنوات واسرائيل تدمر وتقتل قادة ويأتي مكانهم جدد ولكن طموح أهالي غزة الاستقلال الوطني الذي لم ولن يغادر غزة  

- جدعون ليفي يكتب: ليست هناك أهداف سوى الرغبة بالإثبات بأننا الأقوى

#الصحف الإسرائيلية

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