فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.
"يديعوت أحرونوت":
- ضربة للجهاد: تصفية القيادة العسكرية للجهاد
- الجيش: لن نتوقف حتى يتوقف الجهاد عن التهديد
- 400 قذيفة على الجنوب والمركز
- حسب طلب فلسطين: مجلس الأمن سيبحث بجلسة مغلقة الحرب على غزة
- مصدر مصري للصحيفة: حماس التزمت بعدم التدخل بالحرب
- اقتحام الأقصى: الآلاف من أفراد الشرطة في البلدة القديمة
- تجنيد سرايا من حرس الحدود للمدن المختلطة
"معاريف":
- الحرب على الجهاد
- الجهاد يعترف بقتل قائد المنطقة الجنوبية خالد منصور
- الجيش يواصل هجماته الواسعة بالقطاع
- الشرطة تسمح للمتطرفين باقتحام الأقصى في ذكرى "خراب الهيكل"
- لبيد يحصل على دعم اليمين المعارض
"هآرتس":
- الحملة في غزة
- مئات القذائف على إسرائيل
- المحللة السياسية نوعا لانداو: إسرائيل وجدت شريكا في غزة.. فمنذ سنوات واسرائيل تدمر وتقتل قادة ويأتي مكانهم جدد ولكن طموح أهالي غزة الاستقلال الوطني الذي لم ولن يغادر غزة
- جدعون ليفي يكتب: ليست هناك أهداف سوى الرغبة بالإثبات بأننا الأقوى