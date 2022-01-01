رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

"يديعوت أحرونوت":

- ضربة للجهاد: تصفية القيادة العسكرية للجهاد

- الجيش: لن نتوقف حتى يتوقف الجهاد عن التهديد

- 400 قذيفة على الجنوب والمركز

- حسب طلب فلسطين: مجلس الأمن سيبحث بجلسة مغلقة الحرب على غزة

- مصدر مصري للصحيفة: حماس التزمت بعدم التدخل بالحرب

- اقتحام الأقصى: الآلاف من أفراد الشرطة في البلدة القديمة

- تجنيد سرايا من حرس الحدود للمدن المختلطة

"معاريف":

- الحرب على الجهاد

- الجهاد يعترف بقتل قائد المنطقة الجنوبية خالد منصور

- الجيش يواصل هجماته الواسعة بالقطاع

- الشرطة تسمح للمتطرفين باقتحام الأقصى في ذكرى "خراب الهيكل"

- لبيد يحصل على دعم اليمين المعارض

"هآرتس":

- الحملة في غزة

- مئات القذائف على إسرائيل

- المحللة السياسية نوعا لانداو: إسرائيل وجدت شريكا في غزة.. فمنذ سنوات واسرائيل تدمر وتقتل قادة ويأتي مكانهم جدد ولكن طموح أهالي غزة الاستقلال الوطني الذي لم ولن يغادر غزة

- جدعون ليفي يكتب: ليست هناك أهداف سوى الرغبة بالإثبات بأننا الأقوى