بن غفير ومئات المستوطنين يقتحمون الاقصى ويعتدون على المصلين

القدس المحتلة / سما /

ساد التوتر في المسجد الاقصى المبارك اليوم الأحد، خلال اقتحام عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير.



واعتدت قوات الاحتلال على المصلين من النساء وكبار السن بالضرب والدفع بالتزامن مع بدء اقتحام بن غفير للمسجد الاقصى، فيما وجهت مجموعة المستوطنين الشتائم .

وعند باب السلسلة من الجهة الخارجية، نظم المستوطنون حلقات رقص وغناء .

كما قام المستوطنون بجولات وصلوات على ابواب الاقصى كافة من الجهة الخارجية.

ونفذ مئات المستوطنين، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، لاحياء "ذكرى ما يسمى خراب الهيكل"، وسط منع دخول المصلين الذين تقل اعمارهم عن 50 عاما.

ونفذت مجموعات متتالية اقتحامات للمسجد الأقصى منذ الساعة السابعة صباحا، بتواجد مكثف لقوات الاحتلال الخاصة والضباط والمخابرات، ومن بينهم كبار الحاخامات.

وادى المستوطنون صلواتهم العلنية خلال اقتحام الاقصى، فيما ردد المصلون تكبيرات امام حشودات المستوطنين.

وسمعت انفجارات في المسجد الاقصى المبارك ، بالتزامن مع دخول مجموعة من المستوطنين واخذ المصلون بترديد التكبيرات.



واخرجت القوات شبانل من الاقصى تمكنوا من الدخول اليه.