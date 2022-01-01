رام الله / سما /

أبرزت عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأحد، استمرار العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، وارتقاء المزيد من الشهداء.

كما تناولت الصحف الثلاث، خبر وقوع إصابات خلال مواجهات شمال البيرة، وقمع الاحتلال لوقفة في باب العامود.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة.. 24 شهيدا وعشرات الجرحى بينهم أطفال ونساء

- الرئيس يطمئن على صحة حسين الشيخ في مستشفى HClinic

- إصابات خلال مواجهات بالبيرة و"فتح" تنظم وقفة في مخيم الدهيشة تنديدا بالعدوان على غزة

- منصور: بطلب من دولة فلسطين جلسة لمجلس الأمن غدا حول العدوان الإسرائيلي على غزة

- المعتقل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام وسط ظروف صحية خطيرة

- سلطة الطاقة: إيقاف محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة عن العمل جراء إغلاق المعابر

- "الأونروا" تغلق جميع منشآتها باستثناء الصحية في غزة

- كندا: حملة اعلانية على حافلات النقل العام تندد بممارسة اسرائيل للفصل العنصري

- تظاهرة في تل ابيب تنديدا بالعدوان على غزة

- مقررة أممية تدين الغارات الإسرائيلية على غزة: عمل عدواني صارخ

- شركة "أبل" تضيف فلسطين لتطبيقها الإلكتروني للخرائط

- درجات الحرارة حول معدلها العام

* "الأيام":

- العدوان يتواصل على القطاع: 15 شهيدا بينهم 5 أطفال وعشرات الجرحى وتدمير منازل

- انتشال جثمان طفل من تحت الأنقاض برفح

- الاحتلال يزعم اغتيال القيادي في "الجهاد" خالد منصور في رفح

- هكذا قتلوا أم العريس في يوم الزفاف

- الاحتلال يقمع وقفة في باب العامود ومواجهات وإصابات شمال البيرة

- إلغاء مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس في تل أبيب

- وقفات احتجاجية في بلدات عربية بالداخل

- العدوان يعيد ذكريات حرب لا تنتهي

* "القدس":

- في اليوم الثاني للعدوان على القطاع.. ارتفاع عدد الشهداء الى 24 ومزاعم إسرائيلية باغتيال خالد منصور

- غزة: «الأونروا» تغلق جميع منشآتها باستثناء الصحية

- توقف محطة الطاقة الوحيدة في غزة عن العمل جراء نقص الوقود

- إصابات في البيرة ومسيرة للمستوطنين بالقدس

- غزة: الاحتلال دمر 600 وحدة سكنية والخدمات الصحية في خطر