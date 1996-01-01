من هو خالد منصور الذي اغتالته إسرائيل برفح؟

غزة / سما /

استخدمت إسرائيل كمية كبيرة من الصواريخ ودمرت اكثر من منزل للوصول لعضو المجلس العسكري لسرايا القدس خالد منصور فمن هو؟.

تصفه إسرائيل بالمطلوب الاول في حركة الجهاد الاسلامي والثاني في قطاع غزة بعد محمد الضيف قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

والتحق بالذراع العسكري للجهاد الاسلامي عام 1988 وهو بعد في بداية التعليم الثانوي.



تعتبره اسرائيل العقل المدبر للعمليات الاستشهادية في خلال انتفاضة الاقصى وقد شارك شخصيا في عمليات ادت لمقتل اثنين من جنود الاحتلال عام 1994 .

ونجا من محاولات إغتيال متكررة اخطرها عام 2014.

ويشغل منصب قائد لواء المنطقة الجنوبية، وهو أحد أعضاء المجلس العسكري لسرايا القدس.

وفي عام 2019 اتهمه رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو بالمسؤولية عن قتل 3 مستوطنين في قصف صاروخي على عسقلان وتوعده بالاغتيال.

وهو من قادة غرفة العمليات المشتركة التي ادارت معركة سيف القدس عام 2021.

يشار الى انه حاصل على بطولة كمال الأجسام عام 1996 و1997.