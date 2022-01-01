نصر الله: نتابع ما يجري في غزة ساعة بساعة وعلى تواصل مع قادة المقاومة الفلسطينية

القدس المحتلة / سما /

أكّد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أنّ ما حدث في غزة هو عدوان إسرائيلي واضح ومكشوف، وجريمة مباشرة وموصوفة.

وقال نصر الله، في خطابٍ متلفز، مساء السبت، أنّ "كل ساكت عن جريمة غزة مدان"، مشدداً على أنّ "من حق المقاومة الردَّ على الاعتداء عبر الوسائل التي تراها ملائمة".

وأضاف أن "السكوت عن هذا الاعتداء، وعدم الرد، سيدفعان العدو إلى ارتكاب مزيدٍ من عمليات الاغتيال ضد القادة"، مشيراً إلى "أنّنا في حزب الله، نتابع ما يجري في غزة ساعة بساعة، وعلى تواصل مع قادة الجهاد الإسلامي والمقاومة في غزة".

وأوضح أنّ "الاحتلال كان يعتقد أنّ المقاومة لن تردّ، وهو أخطأ في التقدير"، مؤكّداً أنّ "يد المقاومة هي التي ستكون العُليا".

وأكد أنّ "على الاحتلال ألّا يخطئ في التقدير مع لبنان، كما أخطأ في التقدير مع غزة"، قائلاً لقادة الاحتلال إنّ "الأيام بيننا، وأنتم تعلمون بأنّ المقاومة أقوى من أي وقت مضى".